Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 adet akü çalan şahıslar yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın bahçesinden çalınan 4 adet akü ve bir adet inventer akım dönüştürücü cihazın hırsızı yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 adet akü çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sevindikli Mahallesi'nde bir şahsın bahçesinde bulunan güneş enerjisine bağlı 4 adet akü ve bir adet inventer akım dönüştürücü cihazın kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının Z.E. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN