İstanbul'la ilgili küstah sözleri hala akıllarda! Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fener maçına özel prim
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, yarın Yunanistan'da rövanş maçına çıkacak. İlk karşılaşmadan sonra İstanbul'dan "Kendi şehrimiz" diye bahseden Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in kritik karşılaşmada sarı-lacivertlileri yenmeleri durumunda futbolculara prim sözü verdiği öğrenildi.
Avrupa'da yoluna devam etmesi açısından büyük önem taşıyan mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak. Temsilcimizin Kadıköy'de 3-0 kaybettiği maçın ardından, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" ifadelerini kullanan Yunan ekibinin başkanı Evangelos Marinakis'ten sürpriz bir hamle geldi.
"AEK VE FENERBAHÇE'Yİ YENİN, PRİMİ ALIN"
Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi. Sabah'ın haberine göre; Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti.
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