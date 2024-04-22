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Fenerbahçe Beko EuroLeague play-off turuna başlıyor

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Türkiye'nin EuroLeague'deki tek temsilcisi Fenerbahçe Beko, Monako serisiyle play-off turuna başlıyor. İlk maç 24 Nisan Çarşamba günü Monako'da oynanacak.

Türkiye'nin EuroLeague'deki tek temsilcisi olarak yola devam eden Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monako serisine başlıyor. İlk maç 24 Nisan Çarşamba günü Monako'nun sahasında oynanacak. Serinin tüm maçları TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four'a kalmak için play-off mücadelesi verecek. Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turunda 24 Nisan Çarşamba günü Monako'nun sahasına konuk oluyor.

Final-Four için oynayacaklar

Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak maçla birlikte serinin tüm maçları ek bir ücret ödemeden Premium TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.

Serinin ikinci maçı da deplasmanda 26 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle yine 20.00'de oynanacak.

Üçüncü maçla birlikte seri Türkiye'ye taşınacak. Üçüncü maç Fenerbahçe Beko'nun sahasında 1 Mayıs saat 20: 45'te başlayacak. Eğer oynanmasına gerek kalırsa dördüncü maç yine Türkiye'de Fenerbahçe'nin sahasında 3 Mayıs'ta saat 20: 45'te izlenecek. Serideki olası son maç ise 8 Mayıs'ta Monako'nun sahasında oynanacak.

Seride üç maçı kazanan, 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek Final-Four'a yükselecek. Tüm maçlar TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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