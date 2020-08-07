Hınıs Başköy Barajı, ülke ekonomisine 123 milyon lira katkı sağlayacak
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Hınıs Başköy Barajı, ülke ekonomisine 123 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'un Hınıs Ovası'nda projesi devam eden "Başköy Barajı Sulaması" projesinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 123 milyon 210 bin TL katkı ile 6 bin 160 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi.

Hınıs Başköy Barajı, ülke ekonomisine 123 milyon lira katkı sağlayacak
07.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:32

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'un Hınıs Ovası'nda projesi devam eden "Başköy Barajı Sulaması" projesinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 123 milyon 210 bin TL katkı ile 6 bin 160 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern

sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı

sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım

arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için DSİ tüm gücüyle çalışıyor.

Sürdürülebilir su

yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı projelerle, Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal

faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hınıs Ovasında bulunan 205 bin 350 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle

sulanmasını sağlayacak olan "Başköy Barajı Sulaması" inşaatında çalışmaların hızla devam

ettiğini belirtti

İş kapsamında Acar ve Alaca regülatörü imalatları gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldız, şunları ifade etti:

"Acar Tüneli'nde Kazı ve Destekleme imalatlarının yüzde 15'i yapılmıştır. Alaca Tüneli'nde kazı ve destekleme imalatlarının yüzde 47'si yapılmış olup

2022 içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla Erzurum Hınıs Ovası'nda bulunan 205 bin 350 dekarlık

tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, sulama projesinin

tamamlanması ile birlikte dekar başına 600 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 123

milyon 210 bin TL katkı ve 6 bin 160 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır."

Kaynak: AA

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