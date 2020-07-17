Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
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Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi

TOKAT'ın Almus ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Harami Yaylası, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
17.07.2020 08:20 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:19

TOKAT'ın Almus ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Harami Yaylası, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Havzası üzerinde bulunan 832 rakımlı Harami Yaylası, doğal güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği yaylaya bu yıl ilgi daha da arttı. Koronavirüs nedeniyle tatile gitmeyen vatandaşlar, doğaya merak salınca soluğu Harami Yaylası'nda aldı. Özellikle hafta sonları Tokat merkez ve çevre illerden gelenler, doğal bir güzelliği sahip olan yaylayı tercih ediyor. 

'6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ' 

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yaylanın ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, "Harami Yaylası, Yeşilırmak'ın başlangıcıdır. 3 derenin birleşmesi ile Almus Barajı'nda birleşiyor. Buradan ise Yeşilırmak'ın başlangıcı doğuyor. Irmağımız yemyeşil akıyor. Ayrıca burada yüzyılalar öncesinde haramilerin yaşadığı rivayet ediliyor. Burada su olduğu için insanlara her zaman hayat olmuş. Haramiler burada yol kesiyorlarmış. Burası geçiş güzergahı olduğu için burada saklanıyorlarmış. Buranın ismi de o nedenle Harami Yaylası olarak kalmış. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız evlerinde bunaldı. Şu anda ilçemize hafta sonları Tokat ve çevre illerden gelen ziyaretçi sayımız 6 bin civarında" dedi.


Kaynak: DHA

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