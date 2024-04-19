Tokat'ta Depremden Etkilenenlere Psikososyal Destek Veriliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan psikososyal destek ekipleri, Tokat'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gece boyunca destek sağladı. Ekiplerin çalışmaları bugün de devam edecek.
(ANKARA) Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca oluşturulan psikososyal destek ekipleri, Tokat'ta meydana gelen depremin ardından bölgeye giderek depremden etkilenen yurtttaşlara gece boyunca destek verdi. Destek ekiplerinin çalışmalarına bugün de devam edeceği belirtildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla psikososyal destek ekipleri kurularak sahada görevlendirildi. Ekipler, gece boyunca Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki depremden etkilenen bölgelerde vatandaşlara psikososyal destek verdi.
Özellikle depremin etkisinin fazla hissedildiği Buğdaylı Köyü ve Malum Seyit Tekkesi köylerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşlarla bir araya geldi. Oluşturulan 20'den fazla ekip görüşmeler yaparak depremzedelere psikososyal destek verdi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalanları kent merkezindeki misafirhanelere yönlendirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarını bugün de sürdüreceği belirtildi.