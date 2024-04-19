Tokat depremi hangi illerde hissedildi? Tokat depremi nerede, hangi şehirlerde hissedildi?

Tokat depremi hangi illerde hissedildi? Sorusu merak ediliyor. Merkez üstü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olmak üzere saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. İlçede bazı binaların hasar gördüğü öğrenilirken, cami minaresinin yıkıldığı görüldü. Peki, Tokat depremi hangi illerde hissedildi? Tokat depremi nerede, hangi şehirlerde hissedildi?

TOKAT DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralanma olmadığını ifade etti. Az sayıda binada hasar olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Herhangi bir yıkıntı ve çöküntü ihbarında bulunan olmadı." dedi. Öte yandan Tokat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Aynı bölgede 4'ün üzerinde 3 deprem daha meydana geldi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sulusaray merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Samsun ve Ordu'da da hissedildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Sulusaray merkezli 5,6'lık depremin ardından yine aynı bölgede saat 18.31'de ise 3.5, saat 21.43'te 4, saat 22.31'de 4.4, saat 00.09'da 4.1 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi.