TOKAT (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 240 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 165 testte 29 bin 240 vaka tespit edildi. 214 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 165 testte 29 bin 240 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

"Toktat'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Tokat, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Van'da ikinci doz aşı oranı yüzde 65'in üzerine çıktı. Van, sarı kategorisinde. Zamanı gelmiş ikinci veya üçüncü doz aşılarımızı yaptıralım. Geç kalmak, risk almaktır."

Haber : ANKARA,

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