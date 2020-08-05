flaş/2 İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

Kaynak: DHA