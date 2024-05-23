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Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Vatandaşların ihbarlarını daha kolay yapabilmesi adına mevcut ihbar kanallarını genişleten bakanlık, kanallara WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını da ekledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.

"VERGİ İLETİŞİM MERKEZİNE 7/24 İHBAR YAPILABİLECEK"

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin olarak; resmi internet sayfamız (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) hizmetleri güncellenmiştir" ifadesi kullanıldı.

WHATSAPP, X VE INSTAGRAM ÜZERİNDEN İHBAR YAPILABİLECEK

Açıklamada ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DMDirekt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır" denildi.

HANGİ KONULARDA İHBAR YAPILABİLECEK?

  1. Düşük KDV Oranı Uygulanması
  2. IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi
  3. Fiş/Fatura Verilmemesi
  4. Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması
  5. Mükellefiyet Kaydının Olmaması
  6. Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması
  7. Personel Ücretinin Elden Ödenmesi
  8. Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi
  9. Tapu Harcının Eksik Ödenmesi
  10. Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (5)

Fatih Küçükgök:

Yani diyoki halk bırbırını sıkayet etsın bızde öpelim

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akrep kral:

güzel güzel çok temizlik olur keneler temizlensin

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Vatan Daş:

Güzel çalışma ama neden hala saraya yada bankanların 3-5 maaşına haksız kazançlarına dokunmuyorlar

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SUNSET null:

sivil mali ihbar dönemi başladı. esnaf ile müşteri, üretici ile tüketici birbirine girecek. çünkü devlet denetim yapamayacak kadar aciz. ne oldu her lokanta kapısında fiyat uygulaması? onu bile beceremedimiz.

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Fake You hard:

Vergi sistemi guzel calisirsa hersye daha guzel olur para hic yoktan vatandasa gider tekrardan

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