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Çekmeköy'de Öğrencilere Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklama

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Çekmeköy'deki özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı ve şüpheli B.G'yi yakaladı. B.G. çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

Çekmeköy'de, özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edilen B.G. tutuklandı.

Okul hakkında da "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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