Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı

Geçtiğimiz aylarda flaş bir kararla başına geçtiği Yunanistan takımı Panathinaikos'ta beklenen performansı veremeyen ve şampiyonluk şansı kalmayan Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı. Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Yunanistan takımıyla toplam 26 maça çıkan deneyimli antrenör, söz konusu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.