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Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı

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Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda flaş bir kararla başına geçtiği Yunanistan takımı Panathinaikos'ta beklenen performansı veremeyen ve şampiyonluk şansı kalmayan Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı. Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı

BEKLENENİ VEREMEDİ

Yunanistan takımıyla toplam 26 maça çıkan deneyimli antrenör, söz konusu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Fatih Terim, Yunanistan takımı Panathinaikos'tan ayrıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Sosyal Medya Panathinakos Fatih Terim Yunanistan Spor Haberler

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Yorumlar (12)

Gulsah Aydin:

şaşırdık mı tabikideee hayırr :)

59
1
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Tarkan:

Adamın aklı hala seçilde parayı verecek mi vermeyecek mi

56
1
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gaddar kerim:

Ayrildi diyor yaa, kovuldu kovuldu ??

48
2
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RC MD:

Dönemez o, başka ülke arıyordur şimdi kendine

35
0
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Evren SyR:

Sular duruldu dönecek tabi ne yapacaktı :))

12
2
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Hakan Günde:

acilen Türkiye federasyonu bu olaya el atmalıdır parator siz olmadan yapamıyor..

10
1
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Osman Yagci:

Fatih terim ayrildi ne ayrilmasi ayirdilar kovdular

8
0
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Muharrem Dink:

Federosyon baskani olacak

0
2
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Murat Yıldırım:

Mahkemen var gel bakalım :)

0
0
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Abdo Kulo:

fatih terimin yunan takımına bu kadar kısa süreliğine gitmesi bir sanaryoydu, türkiyedeki hakkında açılan usulsüz gayrı meşru para kazanma davalarından dolayı gündemi değiştirmek ve zadelenen itibarını geri kazanmak içindi.

0
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