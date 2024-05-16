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Şırnak'ta Terör Propagandası Yapan 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına almıştı. 40 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmesi üzerime gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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