Sosyal medya ihbar hattı ne? Sosyal medya ihbar hattı açıldı mı?
Sosyal medya ihbar hattı, kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinde karşılaştıkları olumsuz durumları bildirebilecekleri bir hattır.Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesini daha da genişletti. Bakanlık, vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde ihbar yapabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ekledi. Bu kanallar, belirlenen 10 konuda ihbarları kabul edecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Vatandaşların ihbarlarını daha kolay yapabilmesi adına mevcut ihbar kanallarını genişleten bakanlık, kanallara WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını da ekledi. Peki, Sosyal medya ihbar hattı ne? Sosyal medya ihbar hattı açıldı mı?
SOSYAL MEDYA İHBAR HATTI NE?
Açıklamada ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DMDirekt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır" denildi.
SOSYAL MEDYA İHBAR HATTI AÇILDI MI?
Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi ( dijital.gib.gov.tr ) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.
HANGİ KONULARDA İHBAR YAPILABİLECEK?
- Düşük KDV Oranı Uygulanması
- IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi
- Fiş/Fatura Verilmemesi
- Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması
- Mükellefiyet Kaydının Olmaması
- Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması
- Personel Ücretinin Elden Ödenmesi
- Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi
- Tapu Harcının Eksik Ödenmesi
- Kaçak Ürün Satışının Yapılması