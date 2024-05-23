Sosyal medya ihbar hattı ne? Sosyal medya ihbar hattı açıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Vatandaşların ihbarlarını daha kolay yapabilmesi adına mevcut ihbar kanallarını genişleten bakanlık, kanallara WhatsApp, Twitter (X) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını da ekledi. Peki, Sosyal medya ihbar hattı ne? Sosyal medya ihbar hattı açıldı mı?

SOSYAL MEDYA İHBAR HATTI NE?

Açıklamada ayrıca, "BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları ("gibihbar" üzerinden "DMDirekt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır" denildi.

SOSYAL MEDYA İHBAR HATTI AÇILDI MI?

Denetim işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi ( dijital.gib.gov.tr ) üzerindeki Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak ihbar ve şikayetlerini yapmaları gerekiyor.

HANGİ KONULARDA İHBAR YAPILABİLECEK?