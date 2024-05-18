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İnegöl'de 14 yaşındaki çocuğa saldıranlar tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, sosyal medya tartışması sonucu darp edilerek ağır yaralandı. Saldırganlar tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğu darp ederek ağır yaralayan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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