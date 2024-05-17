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TikTok çöktü mü? 17 Mayıs TikTok sorun ne, neden açılmıyor? #129300

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17 Mayıs'de TikTok kullanıcıları tarafından erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, TikTok çöktü mü? 17 Mayıs TikTok sorun ne, neden açılmıyor? İşte detaylar...

TikTok çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. TikTok neden açılmıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında TikTok'ta meydana gelen sorunun kaynağı sorgulatılıyor. Peki, TikTok çöktü mü? 17 Mayıs TikTok sorun ne, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde TikTok sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece TikTok'ta sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak TikTok'ta bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

TikTok çöktü mü? 17 Mayıs TikTok sorun ne, neden açılmıyor?downdetector

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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