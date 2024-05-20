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Kayseri'de drift yapan sürücüye yüksek para cezası

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Kayseri'de drift yaparak etrafı rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 38 bin 672 TL para cezası yazıldı.

Kayseri'de drift yaparak etrafı rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 38 bin 672 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drift atarak, etrafa rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün kimliğini tespit etti. Şahıs ekipler tarafından yakalanırken, 38 bin 672 TL para cezası yazıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelenin devam edileceğini bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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