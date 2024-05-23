CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Erimiz Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.