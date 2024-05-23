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Kartal'da asker eğlencesi sırasında havaya ateş eden kişi hakkında işlem yapıldı

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Kartal'da asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş ettiği belirlenen kişi hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde havaya ateş eden kişinin A.S. olduğu tespit edildi. A.S. gözaltına alındı ve dosyası adli makamlara gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Kartal'da asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş ettiği belirlenen kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüye ilişkin çalışma yapıldı.

Gümüşpınar Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta kaydedildiği belirlenen videodaki havaya ateş eden kişinin A.S. olduğu tespit edildi.

İkametinde gözaltına alınan A.S. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.

A.S, dosyası adli makamlara gönderilmek üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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