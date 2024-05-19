Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

MAÇ SONU HABABAM GÖNDERMESİ

Maç sonu ezeli rakibine sosyal medyadan videolu gönderme yapan sarı-lacivertliler paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadelerini kullandı.

KİM, NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Kanarya, ezeli rakibini yenerek aradaki puan farkını 1 maç kala 3'e indirdi. Fenerbahçe, şampiyon olmak için ligin son haftasında İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Cimbom ise Konyaspor maçından puanla ayrılırsa Fenerbahçe'nin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇ SONUCUNDA HABABAM GÖNDERMESİ

Fenerbahçe, 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından maç sonucu paylaşımını Hababam Sınıfı temalı yaptı. Videolu paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadeleri yer aldı.