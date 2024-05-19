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Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Maçın sonunda sosyal medya üzerinden rakibine gönderme yapan sarı-lacivertliler videolu paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

MAÇ SONU HABABAM GÖNDERMESİ

Maç sonu ezeli rakibine sosyal medyadan videolu gönderme yapan sarı-lacivertliler paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadelerini kullandı.

KİM, NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Kanarya, ezeli rakibini yenerek aradaki puan farkını 1 maç kala 3'e indirdi. Fenerbahçe, şampiyon olmak için ligin son haftasında İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Cimbom ise Konyaspor maçından puanla ayrılırsa Fenerbahçe'nin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇ SONUCUNDA HABABAM GÖNDERMESİ

Fenerbahçe, 1-0 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından maç sonucu paylaşımını Hababam Sınıfı temalı yaptı. Videolu paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" ifadeleri yer aldı.

Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi

Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
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Yorumlar (4)

Hakan Ucan:

SEN BUGÜN ŞAMPİYON OLDUN FENERBAHÇEM ..

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Siranuş Nermer:

bu galibiyet şampiyon olmaktan daha tatlı ?? en Büyük FENER!!!

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Veysel null:

Rehavet en büyük düşmanımız idi ve rehavet bizi yere serdi. Bizi yere seren febe değil rehavet idi aslında. Kritik haftalarda haftalardır kötü oynayan Kerem Demirbay ı da ekstra tebrik etmek istiyorum bu geleneğini bozmadı... Tebrikler KEREM DEMİRBAY tebrikler...

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savaş günay:

Fenerbahçe ye söylenecek tek şey Tebrikler 70 dakika 10 kişi nerdeyse pozisyon vermedi Gs şampiyon ama bu mağlubiyet çok üzücü

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