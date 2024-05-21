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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Sürgünü'nü anma mesajı yayımladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 160. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anarak, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaştığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıldönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 160. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıldönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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