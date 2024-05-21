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Eskişehir Valisi Çerkes sürgününü anma paylaşımı yaptı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çerkes sürgünü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkesler'in acısını paylaştığını ve hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çerkes sürgünü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkesler'in acısını paylaştığını ve hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.

Vali Aksoy, 21 Mayıs 1864 tarihinde gerçekleşen Çerkes sürgünü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çerkeslerin acısını paylaştığını ve hayatını kaybedenleri rahmetle andığını dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"160 yıl önce evlerinden, yurtlarından edilen Çerkes kardeşlerimizin acılarını derinden paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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