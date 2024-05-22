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Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Timur ve Buruk'un kenetlenme çağrısı ve şampiyonluk mesajlarına yer verildi. Erden Timur, 2024 yılında 24. şampiyonluğu kutlayacaklarına dair inançlarını belirtirken, Okan Buruk taraftarlara "Bayrakları hazırlayın" çağrısı yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın" paylaşımında Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ifadelerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİLER

Erden Timur ve Okan Buruk kenetlenme çağrısı yaparken, Galatasaraylı taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Erden Timur açıklamasında, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz.

Bu kararlılıkla, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Galatasaray Erden Timur Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Ali Orhan:

Konya sizi yensinde görün fazla sevinmeyin fenerbahceyle oynadığınız futbolu konyayla oynayın onlarda size tek Attar yener

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Murat Yıldırım:

FB bizi bir tabur :) silahlı adamla dövdüler demekten vazgeçmişler :) Doğru işler yapmaya başlamışlar…

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