Fenerbahçe Metin Aşık'ı andı
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Fenerbahçe Metin Aşık'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Metin Aşık'ı andı
28.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:50

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resimi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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