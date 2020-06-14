Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok

ERZURUM Valisi Okay Memiş, bugün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan olmadığını sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok
14.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:49
ERZURUM Valisi Okay Memiş, bugün saat 17.24'te merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan olmadığını sadece bir vatandaşın başına taş düşmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, depremden sonra Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Bingöl Karlıova'ya yakın olan Çat ilçesine gitti. Burada AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'dan bilgi alan Vali Memiş, Çat'a bağlı 4 kırsal mahalle bir mezra ile Tekman'da bir mahalleye bağlı mezra da evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Deprem sonrası Karlıova'ya komşu Çat ilçesiyle irtibata geçtiğini Kaymakam, emniyet amiri ve jandarma komutanını sınırdaki yerleşim birimlerine gönderdiğini anlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Şu anda arkadaşlarımız mahallelerde inceleme yapıyor. Karlıova'ya yakın bütün ilçelerde kaymakamlarımız 112 vasıtasıyla araştırma başlattı. Köy muhtarlarını aradık. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde olumsuz durum olmadığını, enkaz altında kalan olmadığını öğrendik. Sadece Çat ilçesi Köseler, Soğukpınar, Söbeçayır mahallesi ile bir mezrada binalarda çatlak olduğu, bir vatandaşın kafasına düşen taş sebebiyle yaralandığını öğrendik. Tekman ilçemize bağlı Yuvaklı Köyü Yemişli Mezrasında evlerde çatlaklar olduğu bildirildi. Hemen tasar tespiti yapacağız Ama önceliğimiz enkaz altında olup olmadığını tespit etmekti. Kimsenin olmadığını tespit ettik. Şimdi artçı depremleri düşünerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde, güvenli şekilde barınmalarını temin etmek için çalışıyoruz. Hava yağışlı bugün buna rağmen eğer durumlara bakacaklar yetkili uzmanlar mühendisler teknik eleman bu bahsettiğimiz çatlak olan sorunlu olan evlerde vatandaşların girmemeleri gerekiyorsa bütün vatandaşları barındıracağız. Hem Çat ilçe merkezinde hem de Erzurum'da barındıracak durumdayız. İhtiyaca binaen 100 çadır şehir merkezinden istettik. İhtiyaç olan yerlerde kullanacağız."8 ARAÇ İLE 35 KİŞİLİK AFAD EKİBİ KARLIOVA'YA GÖNDERİLDİ

Erzurum AFAD'ın bölge merkezi olduğunu hatırlatan Vali Memiş, deprem sonrası Çat'a hareket eden 8 araç ve 35 kişilik AFAD ekibinin Bingöl Karlıova'ya yönlendirildiğini söyledi. Vali Memiş, Kızılay'ın da iki öncü ve bir ikram aracı ile bölgede görev aldığını 500 vatandaşa kumanya verecek şekilde hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.


- Erzurum

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Beşiktaş
Şu an buradasınız: Erzurum Valisi Okay Memiş: Enkaz altında kalan yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 20:50:29. #1.14#
title