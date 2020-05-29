Erzurum'da sisten kaynaklı uçak iptallerine CAT-3 ile son
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Erzurum'da sisten kaynaklı uçak iptallerine CAT-3 ile son

ERZURUM Havalimanı'na sisli havalarda uçuş trafiğinde emniyeti sağlayan Kategori 3A (CAT-3A) sisteminin kurulumu için geçen yıl başlatılan çalışmalar yeniden start aldı.

Erzurum'da sisten kaynaklı uçak iptallerine CAT-3 ile son
29.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:44

 

ERZURUM Havalimanı'na sisli havalarda uçuş trafiğinde emniyeti sağlayan Kategori 3A (CAT-3A) sisteminin kurulumu için geçen yıl başlatılan çalışmalar yeniden start aldı. CAT-3A sayesinde uçaklar, Erzurum Havalimanı'nda sisten kaynaklı uçuş iptalleri yaşanmayacak.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'na, 2019 yılında tamamlanmasını planladığı ancak çeşitli nedenlerle kış sezonuna yetişmeyen CAT-3A sisteminin kurulumu için yeniden harekete geçti. Uçakların daha emniyetli iniş- kalkışını sağlayan sistem, kurulumu tamamlandığında sisin etkili olduğu günlerde yoğun olarak kullanılacak. Sistemle birlikte uçak seferlerinin arttığı kış döneminde, turizminin canlandırılması da hedefleniyor. Havalimanında incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaların sıkı takipçisi olacağını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptıklarını kaydeden Vali Memiş, "Sayın Bakanı'mız bu toplantıda bizzat yüklenici firmaya çalışmaların tamamlanması talimatını verdi. Biz de bütün çalışanların seyahat izin belgelerini aldık ve havalimanında inşaata başlandı" diye konuştu.CAT-3A sistemi kurulumunu bu yıl kesinlikle tamamlayacaklarını kaydeden Vali Memiş, şöyle konuştu: "Bu yıl işi kesinlikle şansa bırakmıyoruz ve hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Bitirildiğinde İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile birlikte Türkiye'de bu sisteme sahip Erzurum Havalimanı olacak. Sistemle birlikte uçaklar, 175 metre sise kadar iniş yapabilecekler. Meteorolojik ölçümlere göre Erzurum'da son 50 yılda sis tabakası 200 metrenin altına hiç inmemiş. Bu da bize gösteriyor ki CAT-3A sistemi ile beraber sisten kaynaklı uçak seferi iptali yaşanmayacak."

Havalimanındaki 4 kilometre uzunluğundaki piste yapılan sistem sayesinde, kış boyunca hava ulaşımında sıkıntı yaşanmayacak olmasının kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'i de canlandıracağını kaydeden Vali Memiş, "Havalimanından da görülen Palandöken bana göre dünyanın en iyi kayak merkezi. Çünkü havalimanına 15, şehir merkezine 5 dakika uzaklıkta. Mayıs ayının gelmesine rağmen 3 metre karın olduğu Palandöken'e herkesi bekliyoruz. CAT-3A sistemi sayesinde Erzurum bölge illerine inmeyen uçaklara da ev sahipliği yapacak" dedi


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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