Erzincanlı çiftçilerin feryadı: "45 gündür tarlamıza su veremiyoruz"
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Erzincanlı çiftçilerin feryadı: "45 gündür tarlamıza su veremiyoruz"

Erzincan'ın Çukurkuyu Mahallesi'nde yaşanan sulama sıkıntısı nedeniyle tarlalardaki mısırlar kurumaya yüz tuttu.

Erzincanlı çiftçilerin feryadı:
12.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:58

Erzincan'ın Çukurkuyu Mahallesi'nde yaşanan sulama sıkıntısı nedeniyle tarlalardaki mısırlar kurumaya yüz tuttu. 45 gündür arazilerine su veremediklerinden dolayı mahsullerinin kuruduğunu belirten çiftçiler, "Yazık değil mi bizim emeklerimize, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını getirip buraya yatırmışız. Cumhurbaşkanımız araziler boş kalmasın devlet desteklerinin yanımızda olduğu söylemesine rağmen yereldeki sorunlar nedeniyle bizim çektiğimiz çileler budur" diye tepki gösterdiler.

Erzincan merkez Çukurkuyu'daki çiftçiler tarlalarını 45 gündür sulayamıyor. Mahsulü tarlasında kuruyan çiftçiler, Erzincan İl Özel İdaresine bağlı sulama birliğinin ilgisizliğini gösteriyor.

Tarlasına ekim yapmadan önce Sulama Birliğine ekim yapacağı alanla ilgili beyanname verdiğini belirten çiftçi Adem Keleş, "Tarlamı ekmeden sulama birliğine beyannamemi verdim, sözleşmemi imzaladım, geldim tarlamı ektim. 45 günün üzerine 2. suyumu cumartesi günü verdim ayın 6'sında, yetkililere gittim. Sulama birliğine gittim. İl Özel İdaresine gittim, milletvekilimiz ile görüştüm olmadı. Vali yardımcımız ile görüştüm bizim ilgili birimlere aktardı. Devletimize bir kuruş borcumuz olmamasına rağmen su verilmediği için mahsullerimiz kurudu. Bizim emeklerimize, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını getirip buraya yatırmışız. Cumhurbaşkanımız araziler boş kalmasın devlet desteklerinin yanımızda olduğu söylemesine rağmen bizim çektiğimiz çileler budur" diye konuştu.

"40 dönüm yer ektim 20 dönümüm zararda"

Şu ana kadar mahsulüne iki defa su verdiğini belirten Keleş, "Benimle beraber mahsulünü ekenler 5. suyunu veriyorlar. Biz ise mahsulümüzün daha ikinci suyunu sulamışız. Bu saatten sonra suladığım bu mahsulden benim elime ne geçecek? Sulamanın yetersiz geldiğini İl Özel İdaresine söylediğimizde ise, 'az ekseydin' diye cevap veriyorlar. Sulama birliğindeki özel idareye devredilmende önce birliğe gittik, beyannamemizi verdik. Ama yetkililer şimdi bize 'ekmeseydin kardeşim' diyor. Beyannamemi verdiğim zaman neden bu bana 'orada su problemlerim var ben sana su veremem' deseydin şimdi böyle bir sorunla karşılaşmayacaktım. Beyannamemizi düzenlediler, imzaladık beyannamemizi verdik çıktık geldik. İlk suyu verdiklerinde bize saat uygulamadılar bir sefer arazimizi suladık. Ondan sonrada bize saat uyguladılar 40 dönüm üzerine bize 14 saat su verdiler. Geçtiğimiz Cumartesi'de 4 veya 5 saat sonra su verdiler, gerisini de sulayamadım kurudu gitti" dedi.

"Sulama birliği destek değil köstek oluyor"

Sulama dönümüne göre dakika uygulamasının olduğunu belirten çiftçi Cevat Keskin ise, "Ben de 32 dönüm mısır ekme beyanında bulundum, beyanımı kabul ettiler. Sulama sezonu geldi ilk suyumu verdiler, 32 dönümü suladım, bize dönümüne göre dakika uyguladılar. Biz burada 7-8 komşuyuz nedense bu sadece bize uygulanıyor. Mahalledeki diğer komşularımıza dakika sınırı hiç uygulanmadı, dakika uyguluyorlarsa herkese uygulasınlar. Bizde hakkımıza razı olalım, bana dakika uyguluyorsan her hafta benim suyumu vermek zorundasın. Benim verdiğim tüm emeklerim mahsulü harap oldu. Benim bu zararımı kim karşılayacak? Eğer benim suyumu vermeyeceklerse kibriti verip yakayım burayı. Sulama birliği bize destek değil köstek oluyor" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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