Erzincan'da sağanak nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
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Erzincan'da sağanak nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan iki köy yolu ulaşıma açıldı.

Erzincan'da sağanak nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
10.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:50

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan iki köy yolu ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Çardaklı ve Kureyşli Sarıkaya köylerinin yollarında sağanak sonrası taşkın meydana geldi.

Birbirine komşu köy yolları ulaşıma kapanırken Çardaklı Çayı'nın da debisi arttı.

Çayın taştığı bazı alanlarda tarım arazileri zarar gördü.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince köylerde güvenlik önlemleri alındı.

AFAD, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlilerinin 3 saatlik çalışması sonucu köy yolları ulaşıma açıldı.

Üzümlü İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, köylere giderek hasar yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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