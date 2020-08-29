Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
29.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:31

DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Cevat Medik'in kullandığı 61 FC 958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün ismi öğrenilemeyen 71 AT 333 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulanan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

 


Kaynak: DHA

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