Diyarbakır'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Cevat Medik'in kullandığı 61 FC 958 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün ismi öğrenilemeyen 71 AT 333 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulanan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA