Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mardin ve Irak Programına Başladı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 3 gün sürecek olan Mardin ve Irak programı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaretle başladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul eden Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ziyaretten dolayı Başkan Kadooğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ettikten sonra Mardin ekonomisi ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Vali Tuncay Akkoyun'a, bölge ihracatının genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve Irak pazarının bölge için önemine dikkat çekti.

Mardin-Irak programı kapsamında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yönetim kurulu toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi. Celal Kadooğlu Başkanlığındaki toplantıda, Ocak-Nisan dönemindeki ihracat rakamları masaya yatırıldı ve ürün bazında değerlendirmeler yapıldı.

"Mardin'de sorun varsa, kanadımızın birisi kırıktır"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Mardin iş dünyasının temsilcisi olan Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da katıldı. Başkan Celal Kadooğlu, Mardin'in hububat alanında Türkiye'nin üretim üssü olduğunu belirterek, "Mardin bölgemizdeki ikinci büyük ihracatçı şehir. Bu nedenle Mardin'i çok önemsiyoruz. Mardin'de sorun varsa kanadımızın birisi kırık demektir" dedi.

"Irak pazarı daralıyor"

Toplantıda söz alarak konuşan Mardin iş dünyasının temsilcileri özellikle Irak pazarında yaşanan sorunlara dikkat çektiler. Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Mardin ihracatının büyük ölçüde Irak pazarına bağlı olduğunu belirterek, yaşanan sorunlardan dolayı alternatif Pazar arayışlarına girdiklerini ifade etti. OSB Başkanı Duyan, "Irak pazarı daralıyor. Bizim en fazla ihraç ettiğimiz ürünler un, makarna ve bulgurdur. Alternatif pazarlar arıyoruz ancak nakliye ücretlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etmekte zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin hububat ambarıyız"

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik ise sorunların çözümü için güç birliği ve işbirliği yapmak gerektiğini ifade etti. Başkan Hatip Çelik, Mardin sanayisinin tarıma dayalı sanayi olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'nin hububat ambarıyız. Bölgemizin un, bulgur, makarna ve mercimek üretiminde önemli bir yeri var. İhracatımız da büyük ölçüde Irak pazarına bağlı. Irak pazarındaki en küçük daralma ilin ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. İlimiz ekonomisinin yaşanacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için planlamaya önem vermeliyiz ve birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan Mardin iş dünyasını temsil eden STK başkanları, Irak'a yapılan ihracattaki vergilerin yüksekliğinden, ithalat kısıtlamalarından, vize sorunundan, gümrük kapılarındaki sıkıntılardan, TMO'dan hammadde temininde yaşanan olumsuzluklardan ve Eximbank desteklerinin yetersizliğinden şikayetçi oldular.

"Irak pazarındaki sorunlar en çok sektörümüzü etkiliyor"

Mardin iş dünyasının temsilcilerinin konuşmalarının ardından Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu bir değerlendirme yaptı. Başkan Kadooğlu, Irak pazarında yaşanan sorunların en fazla Mardin'i ve hububat sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Başta Mardin olmak üzere bölgemiz ihracatı büyük ölçüde Irak'a bağlı. Irak pazarında yaşanan sıkıntıların çözümü için büyük gayret gösteriyoruz. Birlik olarak bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi raporlar hazırlayarak Ticaret Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve Cumhurbaşkanımıza sunduk. Raporda, Irak pazarında yaşanan sorunların sadece ekonomik sonuçları olmayacağını, sorunların çözülmemesi halinde sosyolojik ve demografik sorunlara da yol açacağına dikkat çektik. Bu konudaki mücadelemiz devam edecektir. Çünkü Irak'a yapılan ihracattaki sorunların çözümü bölgemiz için hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Her platformda sektörün sorunlarının çözülmesi için çaba gösteriyoruz"

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da toplantının sonunda STK başkanlarının sorularını yanıtladı ve sektör kurulu olarak Irak pazarı ile ilgili sorunların çözülmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Tiryakioğlu, "Irak pazarı ile ilgili yaşanan sorunları her platformda dile getiriyoruz. Bu sorunlar en çok Mardin'i etkilese de tüm sektör etkileniyor. Yani herkesin sorunu, sektörün sorunu. Bu nedenle Sektör Kurulu olarak tüm gücümüzle sektörün sorunlarını dile getirip, çözülmesi için çaba gösteriyoruz. Ancak pazardaki gelişmelere bakıldığında, Irak'ın yerli sanayisini güçlendirmek istediğini görüyoruz. Bu da her devlet için son derece doğal bir durumdur. Bu durumda bizlerin B ve C planlarının olması gerekmektedir" diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği heyeti Mardin-Irak programının ikinci gününde Cizre ve Silopi'deki temaslarının ardından Irak'a geçecek. Duhok'ta Ticaret Odası'nı ziyaret edecek olan heyet, daha sonra İbrahim Halil Gümrüğü Başmüdürü ve Habur Gümrük Müdürlüğünü ziyaret edecek. Irak'taki temaslarının ardından yurda dönecek olan heyet Şırnak Valiliğini ziyaretin ardından Gaziantep'e dönecek. - GAZİANTEP