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Nusaybin'de Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda öğrenci katıldı ve kent meydanında Türk bayraklarıyla yürüdü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe çok sayıda öğrenci katıldı.

Kent meydanında toplanan gençler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kaymakam Ercan Kayabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'gençlik yürüyüşü'nü geleceğimizin teminatı gençlerimiz, sporcularımız ve Nusaybinli hemşehrilerimiz ile coşkuyla gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi

Kaynak: AA / Güncel

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