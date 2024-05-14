Mardin'de çadırda ölü bulundu

Mardin'de bir kişi boş araziye kurduğu çadırın içinde ölü bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi sanayi bölgesi karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Nusaybin'e gelen Kadir Bektaş ve beraberindeki kişi sanayi bölgesi karşısında çadır kurdu. Sabah saatlerinde Kadir Bektaş'ı hareketsiz yatar vaziyette gören beraberindeki şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ise hayatını kaybeden şahsın 38 yaşındaki Kadir Bektaş olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından Bektaş'ın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN