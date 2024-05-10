Mardin'de tır devrildi, sürücü yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Hayırlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 SL 550 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır şoförü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.