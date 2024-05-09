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Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

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Mardin'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

MARDİN - Mardin'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda, 8 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda; 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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