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Mardin'de bir kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kız öğrenci, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından elinde tabanca ile okul kapısına geldi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kızın devamsızlığı nedeniyle okulla ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kız öğrenci, tabancayla okul kapısına dayandı.

Edinilen bilgilere göre, 12. sınıf öğrencisi kız, Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde erkek arkadaşıyla tartıştı. Kız, tartışmanın ardından elinde tabanca ile Kızıltepe Kenan Kösen Lisesi'ne geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde okulun bahçe kapısının kapalı olduğunu gören kız, kapıyı tekmeliyor. O sırada içerideki öğrenciler sınıfa doğru koşarken, sağa sola bağıran kız ardından bölgeden ayrılıyor.

Kızın iki yıldan beridir devamsızlığının olduğu ve bu yıl okul ile ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kızıltepe Mardin Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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