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Mardin'de 2 Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Nuh Mahallesi Diyarbakır yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Nuh Mahallesi Diyarbakır yolunda sürücüleri ve plakaları henüz iki otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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