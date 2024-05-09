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Mardin'de tır bariyerlere çarptı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tırda hasar oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Günebakan köyü mevkisinde İpekyolu'nda plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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