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Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazada, tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesine bağlı Hayırlı Mahallesi'nde markası ve plakası belirlenemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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