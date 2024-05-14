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Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü tanker devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Şivan D. yönetimindeki 73 AAC 717 plakalı akaryakıt yüklü tanker, kırsal Balaban Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen tankerden sızan akaryakıtın alev alması ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince bölgede önlem alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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