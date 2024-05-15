Mardin'de Nisan Ayında 302 Trafik Kazası Meydana Geldi

Mardin'de nisan ayında 162'si ölümlü ve yaralanmalı 140'ı maddi hasarlı toplam 302 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı nisan ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili veriler paylaştı. Nisan ayı verilerine göre Mardin genelinde 162'si ölümlü ve yaralanmalı 140'ı maddi hasarlı toplam 302 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bölgesinde 135 ölümlü ve yaralanmalı, 124 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken 2 kişi hayatını kaybetti, 243 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 27 ölümlü ve yaralanmalı, 16 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda da 2 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. - MARDİN