Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Nisan Ayında 302 Trafik Kazası Meydana Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de nisan ayında 162'si ölümlü ve yaralanmalı 140'ı maddi hasarlı toplam 302 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de nisan ayında 162'si ölümlü ve yaralanmalı 140'ı maddi hasarlı toplam 302 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı nisan ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili veriler paylaştı. Nisan ayı verilerine göre Mardin genelinde 162'si ölümlü ve yaralanmalı 140'ı maddi hasarlı toplam 302 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bölgesinde 135 ölümlü ve yaralanmalı, 124 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken 2 kişi hayatını kaybetti, 243 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde ise 27 ölümlü ve yaralanmalı, 16 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda da 2 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title