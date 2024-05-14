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Mardin'de petrol yüklü tanker devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında petrol yüklü tanker devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban köyü mevkiinde, Şivan Dönmüş yönetimindeki plakası belirlenemeyen petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Dönmüş'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, kazayla inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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