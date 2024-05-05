Mardin'de 100 okulda 7 bin fidan dikimi gerçekleştirildi

Mardin'de "Fidan Dikiyoruz, Birlikte Büyüyoruz Projesi" kapsamında 100 okulda 7 bin fidan dikimi yapıldığı belirtildi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülseren Enver Tüfekçioğlu İlkokulunda düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı, temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Tarım Orman İl Müdürü Menduh Dinler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Duyan, projedeki amaçlarının öğrencileri fidan dikimine özendirmek olduğunu belirtti.

Duyan, çocuklara ağaç ve orman sevgisi aşılayarak doğaya saygı bilinci kazandırmanın önemine değinerek, !Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miras yeşil ve temiz bir doğadır." ifadesini kullandı.