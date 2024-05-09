Mardin'de silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama
Mardin'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN