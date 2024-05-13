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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A., iki bacağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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