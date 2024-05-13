Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A., iki bacağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN