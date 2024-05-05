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Mardin'de çöp konteynerine çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile araçtaki diğer yolcular yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle çöpler de çevreye saçıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İpekyolu Caddesi'nde Y.B'nin (36) kullandığı 47 KS 055 plakalı otomobil çöp konteynerine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki H.B. (62), B.B. (11) ve C.B. (9) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle devrilen konteynerdeki çöpler de çevreye saçıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Çocuk Trafik Kazaları Güncel Haberler

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