Üye Girişi
Haberler

Mardin'de tarımsal sulama işlerinde kullanılan traktör ve trafolar yakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Doyuran Mahallesinde tarımsal sulama işlerinde kullanılmak üzere enerji sağlayan iki trafo ve traktör kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin'de tarımsal sulama işlerinde kullanılmak üzere enerji sağlayan iki trafo ve traktör yakıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Doyuran Mahallesinde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler, tarafından tarımsal sulama işlerinde kullanılmak üzere enerji sağlayan iki trafo ve traktör yakıldı. İhbar üzerine olay itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ateşe verilen traktör ile elektrik trafolarını söndürmek için müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle traktörler ile trafolar kısa süre içerisinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, tarladaki bekçiyi gözaltına alıp, tarımsal araç ve gereçleri yakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Jandarma İtfaiye Olay Tarım Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title