Üye Girişi
Haberler

Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Valilik himayesinde düzenlenen 1. Bilim ve Sanat Festivali, Artuklu fuar alanında gerçekleştirildi. Festivalde, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi. Vali Tuncay Akkoyun, festivalin açılışında öğrencilere desteklerini belirtti.

Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali açıldı.

Artuklu fuar alanında Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen festivalde, 10 ilçeden öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi.

Vali Tuncay Akkoyun, festivalin açılışında, öğrencilerin sanat eserlerini ve üretim materyallerini tanıtmak amacıyla festivalin düzenlendiğini, "Sevgili gençler, siz yeter ki gayret edin, biz devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun ve beraberindekiler stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Artuklu Mardin Sanat Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Aston Villa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos A.Villa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Olympiakos Aston Villa maçı CANLI izle! 9 Mayıs Olympiakos A.Villa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bayer Leverkusen Roma maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Leverkusen Roma maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? BDDK Başkanı değişecek mi? BDDK Başkanı Hafize Gaye Erkan mı olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title