Midyat'ta şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
İlçenin Acırlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.