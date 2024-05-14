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Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

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Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve İsrail'i destekleyen ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Merkez Artuklu ilçesinde bir araya gelen Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İzzettin Elhatip, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

Elhatip, " İsrail'i destekleyen ürünleri, markaları boykot ediyoruz. Buradan herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından, hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak bir süre daha yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

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