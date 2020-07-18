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Rize'de 91 yılın yağış rekoru kırıldıRİZE'de, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, mahsur kalan 125 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelanlara yol açan metrekareye düşen 273.6 kilogram yağış miktarının 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği açıkladı.

DHA YUT BÜLTENİ -2
18.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:29

Rize'de 91 yılın yağış rekoru kırıldı

RİZE'de, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı, mahsur kalan 125 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelanlara yol açan metrekareye düşen 273.6 kilogram yağış miktarının 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği açıkladı.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte metrekareye düşen 273,6 kilogram yağışın son 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı sel ve heyelan afetinin yaralarının en kısa sürede sarılması ve hayatın seyrini normale döndürebilmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok sivil toplum kuruluşunun çalışma yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, "Karayollarına ait yol ağında bulunan sanat yapılarında ve zeminde görünür hasar meydana gelmemiş olup, yaklaşık 20 bin metreküp heyelan ve teresubat temizliği tamamlanmıştır. Zarar tespit çalışmaları kapsamında Çayeli merkezdeki 35, Madenli beldesi merkez mahallesinde 25 işyeri, araç ev eşyaları sel ve heyelandan zarar görenler olmak üzere toplam 60 tespit yapılmıştır ve çalışmalar devam ediyor. Sel ve heyelan afetinden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İçişleri Bakanlığı Acil Destek Fonundan 3 Milyon TL, AFAD İl Müdürlüğüne aktarılmıştır" denildi.

20 EV HASARLI

Sel ve heyelanlarda hasar gören yapılarda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada,"AFAD Müdürlüğüne bağlı 3 ekip tarafından konutlarda yapılan teknik incelemeler sonucu: Sırtköy ve Köprübaşı köyleri tamamlanmış, Madenli beldesi Yazıcılar, Merkez Mahallesi'nde sona gelinmiştir. Çalışmalara Sarısu ve Yamaç Köyleri ile Madenlinin diğer mahallelerinde devam edilecek olup oluşan heyelanlar yüzünden açılamayan yollar ekiplerimizin hızını etkilemektedir. Şu ana kadar toplam 111 ev incelendi. 3 ev yıkık, 20 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesi, 15 civarındaki eve de istinat duvarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sel ve heyelan detayları

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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Yüzünü havluyla gizleyen motosiklet hırsızı kamerada

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin önünde bırakılan motosiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Yüzünü havlu kapatarak gizleyen hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 15 Temmuz gecesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Melih Ş,. 1 ay önce 8 bin TL'ye aldığı motosikletini gece saatlerinde evinin önüne park etti. Ertesi sabah işe gitmek için evinin önüne çıktığı sırada motorunun bıraktığı yerde olmadığını fark eden Melih Ş. çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına baktığında motorunun bir hırsız tarafından çaldığını gördü. Melih Ş. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

MOTOSİKLET HIRSIZI YÜZÜNÜ HAVLUYLA GİZLEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzünü havluyla gizleyen hırsızlık şüphelisi bir süre sokakta bekleyerek keşif yapıyor. Motosiklete doğru ilerleyen hırsızın soğuk kanlı tavırları dikkat çekiyor. Motosikletin kilidini kıran hırsız ardından motoru iterek götürüyor.

Kaynak: DHA

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